Жителя Подольска признали виновным в госизмене за поджог релейного шкафа

Суд признал виновным в госизмене жителя Подольска Романа Болдырева и вынес ему приговор, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным следствия, обвиняемый 2000 г. р. познакомился через чат-бот с гражданкой Украины. В начале февраля 2024 года через этот аккаунт с Болдыревым связался человек, который представился сотрудником ГУР МО Украины.

Незнакомец с помощью угроз заставил жителя Подольска совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Подмосковья. По заданию украинских спецслужб мужчина поджег релейный шкаф на перегоне Подольск–Гривно Курского направления железной дороги.

Кроме того, обвиняемый собирался совершить сожжение Корана в публичном месте. Он не успел сделать это, так как был задержан сотрудниками Управления во взаимодействии с УТ МВД России по ЦФО.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и диверсии. Собранные сотрудниками ФСБ доказательства суд посчитал достаточными, чтобы вынести обвиняемому приговор.

Болдыреву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Три года он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее пилот гражданского самолета был задержан в Краснодаре по подозрению в госизмене. Следователи установили, что он мог финансировать ВСУ.