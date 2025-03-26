Жителя Подмосковья приговорили к 10 годам тюрьмы за финансирование терроризма

Суд приговорил 62-летнего жителя Орехово-Зуевского городского округа к 10 годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что в марте 2021 года мужчина дважды осуществил денежный перевод на карту, принадлежащую лицу, который финансировал международную террористическую организацию. В начале 2023 года получатель был осужден по ряду уголовных статей о терроризме.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Собранные в ходе расследования доказательства легли в основу обвинения и приговора.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Кургана написала 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму. Женщине грозит до 7 лет колонии.