Российская пенсионерка написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму

В Кургане 64-летняя женщина 24 000 раз призвала к терроризму в соцсетях

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении 64-летней жительницы, которая опубликовала в соцсетях свыше 24 000 комментариев с призывами к терроризму. Ей грозит до 7 лет колонии, сообщает РИА Новости .

Пенсионерка поддерживает украинских националистов и неоднократно негативно высказывалась про СВО в интернете. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Архангельске арестовали 17-летнюю школьницу за пропаганду терроризма. Следователи считают, что несовершеннолетняя поддерживает террористическую идеологию и призывала к терроризму в открытых чатах мессенджера.

В начале марта в подмосковном Орехово-Зуеве также заключили под стражу 22-летнего уроженца Северного Кавказа, которого обвинили в спонсировании террористов. По версии следствия, молодой мужчина отправлял деньги боевикам, чтобы они совершали теракты в России.