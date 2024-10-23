Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за шпионаж в пользу Украины

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Хабаровский суд отправил за решетку жителя Комсомольска-на-Амуре за госизмену

Хабаровский суд отправил в колонию жителя Комсомольска-на-Амуре на 12,5 лет за госизмену, сообщает ТАСС .

Осужденный планировал сообщить ГРУ данные о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края, пишет агентство со ссылкой на УФСБ России по региону.

«Он осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)», — сказано в сообщении.

Как выяснило следствие, житель города сам вышел на связь с агентами украинской разведки для передачи секретных сведений.

Ранее 18-летнего жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинение в покушении на государственную измену.