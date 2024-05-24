Жителя Дмитрова задержали за дискредитацию Вооруженных сил РФ
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Дмитровские следователи возбудили уголовное на местного жителя, который совершил публичную деятельность, направленную на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК в России по Московской области.
Согласно материалам дела, с января по февраль 2024 года житель Дмитрова, работающий на оборонном заводе, нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, где хранились вещи работников.
Последствия деяния мужчины привели к тому, что предприятию пришлось временно прекратить функционировать. Это нанесло ему материальный ущерб. Также действия мужчины были расценены как дискредитирующие деятельность ВС РФ.
Чтобы собрать доказательства, был проведен допрос свидетелей, осмотры, а также лингвистическая экспертиза. Мужчина во всем признался следователям.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Дальнейшую его судьбу решит суд.
Ранее в Москве мужчина появился в общественном месте с покрашенными в цвета украинского флага волосами. Подобные действия посчитали публичным выражением негативного отношения к Вооруженным силам России.