Жителя Дмитрова задержали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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ГСУ СК Подмосковья: В Дмитрове задержан подозреваемый в дискредитации ВС РФ

Дмитровские следователи возбудили уголовное на местного жителя, который совершил публичную деятельность, направленную на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК в России по Московской области .

Согласно материалам дела, с января по февраль 2024 года житель Дмитрова, работающий на оборонном заводе, нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, где хранились вещи работников.

Последствия деяния мужчины привели к тому, что предприятию пришлось временно прекратить функционировать. Это нанесло ему материальный ущерб. Также действия мужчины были расценены как дискредитирующие деятельность ВС РФ.

Чтобы собрать доказательства, был проведен допрос свидетелей, осмотры, а также лингвистическая экспертиза. Мужчина во всем признался следователям.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Ранее в Москве мужчина появился в общественном месте с покрашенными в цвета украинского флага волосами. Подобные действия посчитали публичным выражением негативного отношения к Вооруженным силам России.