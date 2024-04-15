Жители Сиднея устроили самосуд над напавшим с ножом на епископа

В Сиднее мужчина нанес около 10 ножевых священнику и был подвергнут самосуду

Во время проповеди в пригороде Сиднея пострадал епископ Мари Эммануэль, которому неизвестный нанес около 10 ножевых ранений, пишет Telegram-канал Mash .

Происшествие случилось в церкви Доброго пастыря в штате Уэйкли. Момент нападения на священника попал на видео. По данным местных СМИ, от рук злоумышленника пострадали еще четыре человека.

Местные жители попытались совершить самосуд над мужчиной. Сообщается, что ему отрезали пальцы рук. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что в Сиднее в ТЦ Bondi Junctio произошел теракт. Парень из России оказался единственным, кто дал отпор агрессору и спас местных жителей.