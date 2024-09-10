Жители Раменского до сих пор находят обломки БПЛА во дворах

Жители Раменского городского округа до сих пор находят обломки вражеских БПЛА, которые в ночь на 10 сентября совершили массированную атаку на Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованном фото видно, что часть дрона ВСУ лежит на асфальте. Этот обломок нашли рядом с домом на Высоковольтной улице.

На данный момент территории вокруг домов, куда были прилеты, оцеплены. Экстренные службы работают на месте происшествий.

Ранее житель Раменского городского округа Александр рассказал, что чудом смог спастись во время удара беспилотника по многоквартирному дому. Мужчина успел встать с кровати, когда ее засыпало осколками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать у поврежденных БПЛА многоэтажек. Около 20:00 в МЧС расскажут, когда можно будет попасть в квартиры, однако данную информацию постараются предоставить раньше.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — сказал Воробьев.