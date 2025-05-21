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Жители Пушкина и Лосино-Петровского сообщили о звуках взрывов

В Пушкине и Лосино-Петровском раздались взрывы. Жители сообщили о трех громких хлопках над городами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Звуки взрывов слышали в разных районах Пушкина. Пока официальной информации по этому поводу не поступало.

О трех взрывах сообщили в Лосино-Петровском. По словам местных жителей, в городе перебои со связью.

Ранее вражеский БПЛА сбили над Орехово-Зуевским городским округом. Жертв и разрушений нет.