Жители Подмосковья выкинули елку и тарелку оливье с 17 этажа

Супруги из подмосковного Реутова выбросили тарелку оливье и елку с 17-го этажа в ходе ссоры, сообщает SHOT .

Как рассказали местные жители, 1 января супруги долго ссорились в своей квартире. Потом из окна дома на улице Октября вылетела тарелка с салатом оливье. А далее — еще и наряженная елка.

Обошлось без пострадавших. Дерево не рухнуло на прохожих и стоявшие рядом автомобили.

Ранее в Челябинске житель в костюме Деда Мороза прокатился на елке под залпы салюта по центральным улицам. Елку прицепили к розовому Audi.