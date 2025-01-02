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Дед Мороз устроил фейерверк, проезжая верхом на елке в центре Челябинска

Житель Челябинска в костюме Деда Мороза прокатился под залпы фейерверков по центральным улицам города, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как ночью по дороге на скорости проносится розовый автомобиль марки Audi, к который сзади привязана елка. На главном новогоднем символе сидит мужчина в костюме Деда Мороза и запускает салют.

Инцидент произошел прошедшей ночью. Экстремалы на большой скорости катались под залпы фейерверков по улице Труда.

Ранее в Свердловской области семья сожгла городскую елку при пуске фейерверков. Сумма ущерба городу составила более 600 тыс. рублей. Полиция разыскивает главу семейства.