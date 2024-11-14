Жители освистали главу Кореневского района, которая хвасталась медалью

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву освистала толпа во время встречи с жителями. Люди были возмущены словами чиновницы о медали, которую она получила, сообщает Baza .

Дегтярева вместе с главой региона Алексеем Смирновым приняла участие во встрече с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходила в Доме офицеров. Люди задавали вопросы об эвакуации, которая проходила плохо. При этом первое, что сделала Дегтярева, похвасталась наградой.

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов», — заявила она.

В ответ на такое заявление зал поднял гул и свист, некоторые встали со своих мест и выкрикивали возмущения. Смирнов обратил внимание Дегтяревой на реакцию жителей.

В итоге после мероприятия чиновницу уволили по статье «за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами». Отставка среди глав районов региона уже вторая по счету. Ранее уволили главу Суджанского района Александра Богачева.