Главу Кореневского района Курской области уволили за плохое проведение эвакуации

Это произошло в четверг на встрече с местными жителями. На мероприятии люди в очередной раз спросили у главы, почему выезд организовали так плохо и никому до жителей не было дела.

12 ноября на аналогичной встрече с жителями в отставку отправили руководителя Суджанского района Александра Богачева. Такое решение приняли из-за его молчания и нежелания идти на контакт с жителями. В тот день глава написал заявление по собственному желанию, а потом его отозвал, думая, что никто этого не заметит.

В августе ВСУ напали на Курскую область. Они стреляли по гражданским объектам и людям. Около 100 мирных жителей приграничья погибли в результате атак ВСУ с начала вторжения. Более 120 тыс. жителей эвакуировали.