Жители обнаружили в лесу под Челябинском логово живодера, убившего собак

Трупы жестоко убитых собак нашла жительница поселка Развязка в Чурилово Челябинской области. Жители прозвали местность логовом живодера, на некоторых животных были ошейники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Местная жительница рассказала о страшной находке волонтерам, а затем перестала выходить на связь. При этом женщина не указала конкретное место, где она нашла трупы животных.

Александра, хозяйка приюта «Собачье сердце», приняла решение разобраться в этой истории сама. Она направилась прочесывать лес.

В итоге женщина нашла место и была в ужасе от увиденного: повсюду лежали трупы собак. Она обнаружила, что некоторые животные были убиты недавно, но среди свежих трупов также лежали и скелеты.

На одном из трупов животных Александра нашла ошейник. Женщина призвала волонтеров помочь опознать собак. На место выезжали полицейские, сейчас они опрашивают очевидцев и ищут живодера.

Ранее в столичном метро мужчина издевался над кошкой на поводке. Когда две девушки сделали ему замечание, неадекват стал кидаться в них животным.