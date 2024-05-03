В Москве мужчина издевался над кошкой и угрожал людям убийством в метро

В столичном метро на ВДНХ неадекватный мужчина издевался над кошкой на поводке и угрожал окружающим людям убийством, сообщает Telegram-канал «Москва на максималках».

Инцидент произошел 2 мая в вагоне метро. Две девушки сделали замечание живодеру, но тот стал им угрожать и кидаться в них кошкой.

Пассажирки пожаловались в полицию. Злоумышленника задержали.

При этом у мужчины не могут забрать животное. Сообщается, что для этого нет никаких оснований.