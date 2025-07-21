Жители Лобни сообщили о звуках взрывов

сегодня в 14:48

Жители Лобни в соцсетях утверждают, что днем 21 июля слышали не менее трех громких звуков, похожих на взрывы. По предварительной информации, в подмосковном городе работает противовоздушная оборона (ПВО), которая сбивает беспилотники, утверждает «Осторожно, Москва» .

Официально информация о работе ПВО в Лобне пока не подтверждалась. Глава города Анна Кротова в Telegram-канале не комментировала утверждения о взрывах.

Прочие подробности выясняются.

В ночь на понедельник, 21 июля, российские военные отразили атаку украинских дронов на Москву. ПВО сбила несколько беспилотников, летевших в сторону российской столицы, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее один из жителей столицы показал на видео, как его квартира пострадала в результате удара БПЛА.