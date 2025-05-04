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Жителей Москвы предупредили о грозе в воскресенье

Жителям Москвы порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погодных условий и не подвергать себя опасности, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В воскресенье ожидается дождь с грозой и сильный ветер.

«Будьте внимательны за рулем, для поездок по городу используйте городской транспорт», — говорится в сообщении.

Непогода продлится до конца дня.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

В первые 10 дней мая в Центральной России, в том числе в Москве, температура будет на четыре градуса ниже нормы. Однако после этого начнет теплеть.