Жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за угрозы ВСУ

Новая неделя в Белгородской области началась тревожно, замечена активность ВСУ на границе Краснояружского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что российские войска сделают все необходимое для нейтрализации угрозы со стороны Украины. Однако, для обеспечения безопасности жителей Краснояружского района, было принято решение переместить их в более безопасные места.

Транспорт уже направили. Местные чиновники согласовывают нюансы вывоза людей.

Ранее группа диверсантов ВСУ попыталась прорваться через пункт пропуска под Белгородом. Она состояла из 30 человек.