Житель Владикавказа смог уместить на заднее сидение «Волги» две коровы

Инцидент произошел во Владикавказе.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается засунуть корову на заднее сидение своей «Волги». При этом в салоне автомобиля уже находится вторая буренка. В итоге оба животных оказались в машине, после чего местный житель с трудом закрыл дверь.

Мужчина стал местным героем после того, как видео разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что у него в собственности есть еще один «корово-мобиль».

Ранее стало известно, что в США женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта, потому что питомца не пустили на рейс. Ей грозит срок за жестокое обращение с животными.