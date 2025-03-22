Житель Владикавказа смог уместить на заднее сидение «Волги» две коровы
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В Северной Осетии мужчине удалось запихнуть две коровы на заднее сидение автомобиля марки «Волга», сообщает Baza.
Инцидент произошел во Владикавказе.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается засунуть корову на заднее сидение своей «Волги». При этом в салоне автомобиля уже находится вторая буренка. В итоге оба животных оказались в машине, после чего местный житель с трудом закрыл дверь.
Мужчина стал местным героем после того, как видео разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что у него в собственности есть еще один «корово-мобиль».
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