Житель Великого Новгорода передавал украинской разведке секретные сведения

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Сотрудника оборонного завода задержали за госизмену в Великом Новгороде

Сотрудника оборонного завода в Великом Новгороде задержали за госизмену, пишет РИА Новости .

Сотрудник одного из предприятий военно-промышленного комплекса сам связался с военной разведкой Украины.

Он передал секретные сведения о своей работе и личные данные, собираясь расширить информацию, указано в статье

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой продукции военного назначения», — сказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Возбуждено уголовное дело за госизмену, уточнили в ведомстве.

Ранее по статье за призывы к терроризму был задержан житель Приморья.