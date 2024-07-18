Житель Великого Новгорода передавал украинской разведке секретные сведения
Сотрудника оборонного завода задержали за госизмену в Великом Новгороде
Сотрудника оборонного завода в Великом Новгороде задержали за госизмену, пишет РИА Новости.
Сотрудник одного из предприятий военно-промышленного комплекса сам связался с военной разведкой Украины.
Он передал секретные сведения о своей работе и личные данные, собираясь расширить информацию, указано в статье
«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой продукции военного назначения», — сказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.
Возбуждено уголовное дело за госизмену, уточнили в ведомстве.
Ранее по статье за призывы к терроризму был задержан житель Приморья.