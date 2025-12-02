сегодня в 16:49

Житель Симферополя зарубил топором племянника, ранил его брата и мать

Мужчина насмерть зарубил топором 12-летнего племянника, ранил его брата и мать в крымском Симферополе. Пострадавшие попали в реанимацию, преступника разыскивают, сообщает на пресс-служба СК.

2 декабря в частном доме по переулку Русский в Симферополе 27-летний мужчина взял кухонный топор и убил 12-летнего племянника. Также он ранил шестилетнего племянника и его 37-летнюю мать.

Женщина с малолетним сыном смогли спастись. Пострадавшая оказала сопротивление неадеквату. Также она попросила помощи у проживающего с ними родственника.

Правоохранители ищут злоумышленника. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, покушения на убийство его матери и малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.