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Житель поселка Разумное в Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородским районом. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В поселке Разумное мужчина получил поверхностные осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Его везут в горбольницу № 2 Белгорода.

Кроме того, получило повреждения здание промпредприятия, там разрушена кровля.

Гладков отметил, что вся информация о последствиях ЧП уточняется. Оперативные службы приступили к работе.

Ранее было опубликовано видео уничтожения беспилотника ВСУ в небе над Смоленской областью. От громкого хлопка «завыли» сигнализации на автомобилях.