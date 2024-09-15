Житель поселка Разумное в Белгородской области пострадал при атаке БПЛА
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Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородским районом. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В поселке Разумное мужчина получил поверхностные осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Его везут в горбольницу № 2 Белгорода.
Кроме того, получило повреждения здание промпредприятия, там разрушена кровля.
Гладков отметил, что вся информация о последствиях ЧП уточняется. Оперативные службы приступили к работе.
Ранее было опубликовано видео уничтожения беспилотника ВСУ в небе над Смоленской областью. От громкого хлопка «завыли» сигнализации на автомобилях.