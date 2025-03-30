Житель Подмосковья расстрелял бизнесмена из-за долгов и сдался полиции

47-летнему жителю Ленинского городского округа предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и убийстве предпринимателя. Он застрелил коммерсанта в поселке Мисайлово, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

29 марта предприниматели встретились у придорожного кафе. В какой-то момент обвиняемый три раза выстрелил в сторону бизнесмена, тот скончался на месте. После совершения преступления мужчина сам пришел в полицию и во всем сознался.

Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что мотивом убийства стали долги потерпевшего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

Ранее спецслужбы начали работу на месте перестрелки в ЖК «Ольгино Парк» в подмосковном Железнодорожном и в ближайшем лесопарке. Силовики пытаются выяснить, откуда киллеры наблюдали за целью.