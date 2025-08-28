Житель Подмосковья едва не умер из-за укуса комара на Шри-Ланке

28-летний житель Подмосковья по имени Евгений успел вернуться со Шри-Ланки в Москву, после чего резко почувствовал себя плохо. Мужчину госпитализировали с лихорадкой денге, которой тот, скорее всего, заразился через укус комара, пишет Mash .

Предварительно известно, что Евгений сошел с трапа самолета, после чего резко почувствовал озноб, сильную головную боль и ломоту в суставах. Температура его тела подскочила до 40 градусов.

Из столичного аэропорта мужчину увезли в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациента. Евгению поставили несколько капельниц и оказали другую необходимую помощь.

В настоящее время мужчина, который едва не умер из-за укуса комара, идет на поправку. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Крыму впервые зарегистрировали случай заражения лихорадкой денге через укус комара. Паразитологи отмечают, что климатические условия полуострова благоприятны для размножения кровососущих насекомых, способных распространять инфекционные заболевания.