Житель Питера отдал 666 666 руб и Harley Davidson за выкуп души у «Масонского ордена»

Baza: в Петербурге мужчина отдал аферистам более 2 млн руб за «выкуп души»

Житель Санкт-Петербурга отдал 666 666 рублей и Harley Davidson мошенникам, которые представились ему членами «Масонского ордена». Мужчина пытался таким способом «выкупить душу», сообщает Baza .

Мужчина связался с несуществующим орденом через мессенджер. Его пригласили вступить в тайное общество. Для этого жителю Петербурга нужно было выполнить ряд обрядов-посвящений.

Новичков, прибывших тайное логово, ждала вся соответствующая атрибутика: горящие свечи, книги эзотерического содержания и прочее. Людей, которые захотели вступить в орден, поставили на колени и попросили зачитать специальный текст.

Позже петербуржец захотел покинуть тайное общество. Но местные масоны заявили, что за «выкуп души» нужно заплатить, иначе она будет проклята. По указанию куратора мужчина отдал аферистам 666 666 и 66 666 рублей. Также он отписал им мотоцикл марки Harley Davidson.

Общая сумма ущерба составила 2,2 млн рублей. «Лидер масонов» найден. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за драку. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Омске 13-летний подросток пытался отправить злоумышленникам отцовскую коллекцию часов и ряд золотых украшений. Его родители успели аннулировать отправку.

