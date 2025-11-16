Школьник из Омска чуть не отдал мошенникам коллекцию часов отца и золото

В Омске 13-летний подросток пытался отправить злоумышленникам отцовскую коллекцию часов и ряд золотых украшений, но в итоге передачу имущества семьи удалось предотвратить, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В полицию обратился отец мальчика, который рассказал, что его 13-летний сын стал жертвой мошенников. Сначала ребенку позвонил человек, представившийся заместителем директора школы, и сообщил об изменениях в школьной базе данных, запросив код из SMS для подтверждения.

Затем последовал звонок от фальшивого «специалиста Госуслуг», сообщившего о подозрительной активности в личном кабинете. После этого с мальчиком связался «сотрудник ФСБ», убедивший его в том, что семейные деньги перечисляются на Украину, что является уголовным преступлением.

«Посредством видеосвязи обманщики вынудили мальчика продемонстрировать им ценности, имеющиеся в доме, а затем приказали упаковать в коробку пять часов, четыре золотых кольца, две пары серег и отправить посылкой через службу доставки», — уточнили в пресс-службе.

О произошедшем узнал отец ребенка. Он прибыл в отделение компании, занимающейся доставкой, и сумел аннулировать отправку. В настоящее время проводится расследование.

