Житель Павловского Посада чуть не взорвал жену и 7-летнего сына

В подмосковном Павловском Посаде мужчина хотел убить жену и семилетнего сына общеопасным способом, включив газ на плите, но взрыв удалось предотвратить, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что мужчина запер в квартире жену и семилетнего сына, после чего включил газ на плите. Предполагается, что он хотел взорвать свою семью, но женщина успела вызвать полицию.

Стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал женщины. Ее вместе с ребенком удалось спасти, взрыв предотвратили.

О дальнейшей судьбе злоумышленника, который хотел взорвать близких, пока ничего не сообщается. Обстоятельства и другие подробности случившегося выясняются.