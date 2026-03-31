Житель Москвы силой попытался остановить автобус из-за перепутанной остановки

В западной части Москвы один из пассажиров автобуса вышел на одной из остановок, но затем понял, что перепутал место выхода, и попытался остановить транспортное средство силой, сообщает Telegram-канал «112» .

После того как мужчина осознал, что вышел не на той остановке, он захотел вернуться внутрь, но двери уже были заблокированы, и транспорт отправился дальше по маршруту.

Мужчина разозлился, что не смог войти в салон автобуса, и бросил в него пакет с бутылкой. В итоге одно из окон общественного транспорта разбилось. 41-летний успел скрыться с места преступления, однако полиция его вскоре нашла и задержала.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Там мужчина с молотком набросился на автобус и разбил ему лобовое стекло, ранив осколками водителя.

