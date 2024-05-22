Житель Москвы решил покончить с собой после похода в военкомат

В Москве парень пытался совершить суицид, так как был годен к военной службе

В Москве 21-летний Олег был отчислен из института, из-за чего остался без отсрочки от армии. После того, как его признали годным к службе, парень попытался покончить с собой, сообщает Baza .

20 мая молодой человек отправился в военкомат. Там его признали годным, несмотря на наличие язвы и проблем с суставами. По словам родственников, из военкомата юноша вернулся уже в подавленном состоянии, а позже у него началась настоящая истерика.

Олег попытался покончить с собой, но мать помешала ему это сделать. Затем женщина отвлеклась, а когда снова увидела сына, то тот уже был весь в крови.

Молодого человека доставили в психиатрическую клинику. Мать парня утверждает, что в 2017 году он уже совершал попытку уйти из жизни. Тогда ему поставили диагноз — депрессия. Олег был под наблюдением психолога и психиатра.

Родственники не понимают, как парня могли признать годным из-за наличия явных душевных расстройств.

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