Житель Мордовии сходил в сауну с малолеткой и лишился денег из-за шантажистов

В Мордовии сотрудники полиции задержали банду вымогателей, которые шантажировали местного жителя с помощью 14-летней девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Трое мужчин 1980, 1994 и 1996 годов рождения договорились похитить 500 тыс. рублей у 42-летнего мужчины. Для реализации плана они привлекли школьницу, которая пригласила жителя областного центра посетить одну из саун.

Злоумышленники ворвались в заведение, когда туда пришла пара. Они представились правоохранителями и, угрожая уголовным преследованием за общение с несовершеннолетней, вынудили мужчину передать им деньги.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и статье 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время решается вопрос об аресте фигурантов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.