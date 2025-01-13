Житель Марий Эл застрелил сына, перепутав сигарету с тепловой меткой

сегодня в 18:58

Мужчина принял сигарету, которую курил его сын, за тепловую метку и случайно застрелил родственника. Трагедия произошла в Марий Эл, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина стрелял по мишени. К ней была прикреплена тлеющая сигарета в качестве тепловой метки.

В 15 м от цели находился 40-летний сын стрелявшего. Он в этот момент курил.

Житель Марий Эл принял сигарету за тепловую метку и выстрелил. В результате его сын скончался от ранения. Возбуждено уголовное дело.

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