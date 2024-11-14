Житель Лобни нашел противопехотную мину под полом своей квартиры
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Жителя пятого дома на улице Научный городок в Лобне обнаружил под полом своей квартиры противопехотную мину. Он обратился к правоохранителям за помощью, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.
Сотрудники ОМВД оперативно прибыли на место происшествия. Было принято решение эвакуировать жильцов дома. Всего из здания вывели 38 человек, в том числе 5 детей.
Для ни развернули пункт временного размещения на базе Дома культуры «Луговая». Людей пообещали накормить.
Место происшествия было оцеплено. Также оно закрыто для проезда автомобилей. Ожидается прибытие саперов.
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