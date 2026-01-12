Житель Калужской области насмерть обварился кипятком в душе

Пенсионер в Калужской области принимал душ и получил смертельные ожоги. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ .

О трагедии, которая произошла в Обнинске, рассказали в эфире федерального телеканала. Пожилой мужчина принимал душ, но вместо теплой воды внезапно на него полился кипяток.

Пенсионер получил сильные ожоги и спустя время скончался. При этом местные жители рассказали, что подобные случаи уже происходили раньше. Управляющая компания заявила о своей непричастности к инциденту.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее машина провалилась под землю и утонула в кипятке в центре Петербурга. В этом месте произошел прорыв трубы.

