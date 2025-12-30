сегодня в 18:49

Машина провалилась под землю и утонула в кипятке в центре Петербурга

Автомобиль Peugeot 207 наполовину провалился под асфальт на 5-й Советской улице в центре Санкт-Петербурга. Там некоторое время назад произошел прорыв трубы с кипятком, сообщает « Фонтанка ».

Задняя половина Peugeot провалилась в кипяток. На месте происшествия находятся сотрудники городских служб.

На территории, где разлился кипяток, стояли две машины. Владельцам авто собираются возместить ущерб.

Дефект, чей диаметр составил 400 мм, заметили на трубопроводе примерно в 14:00 30 декабря. Отопление в домах, которые расположены рядом с местом прорыва, ограничено. При этом горячую воду им дают.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.