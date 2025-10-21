Житель ХМАО застрелил сборщика шишек, перепутав с медведем

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который застрелил сборщика шишек, перепутав его с медведем, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону .

Фигурант — 33-летний житель Сургутского района. 14 октября он осуществлял сбор шишек в Октябрьском районе. При себе у него было заряженное охотничье ружье. Также мужчину сопровождала собака.

В какой-то момент животное начало громко лаять на кого-то. Так как это происходило вечером, в условиях сумерек, мужчина не разглядел, на кого так агрессивно отреагировала собака. Он посчитал, что это медведь, а потому выстрелил в сторону леса.

На самом деле в той стороне, на расстоянии около 120 метров, находился другой сборщик шишек — 35-летний житель Свердловской области. Мужчина получил ранение грудной клетки и скончался.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

