Житель Белгородской области тяжело ранен из-за сброса взрывчатки ВСУ на дом

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Гладков: ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на жилой дом в Белгородской области

В Белгородской области из-за атаки украинских войск получил ранение местный житель. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в поселке Октябрьский, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший доехал до больницы на попутном транспорте. Доктора обнаружили, что мужчину осколками ранило в руки, ноги, туловище и голову.

Также в результате атак украинских войск в Белгородской области был нанесен урон двум частных домам. Помимо этого, осколки задели грузовую машину.

Ранее во время атаки ВСУ получили ранения два бойца самообороны Белгородской области. Удар был нанесен, когда солдаты ехали на автомобиле.