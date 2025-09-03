«Жить надоело?»: девочку из детдома поставили на колени и забили в Кузбассе

сегодня в 12:53

Подростки поставили на колени и избили школьницу в Кузбассе

Кузбасские следователи начали проверку информации из соцсетей об избиении школьницы в Кузбассе, сообщает «Сибирский Экспресс» .

В Telegram-канале «Инцидент Кузбасс» разметили видео, в котором в селе Красные Орлы девочка-подросток избила сверстницу, которая является воспитанницей детского дома.

Она била рукой жертву, стоящую на коленях. При этом пострадавшая просит прощения, а напавшая кричит: «Жить надоело или что?».

СК организовал доследственную проверку. Она проходит по статье 213 УК РФ (хулиганство). Специалисты уже выяснили личности всех участников данного инцидента.

