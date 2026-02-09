сегодня в 20:42

Прорыв трубы произошел в элитном доме «Триумф-Палас» на севере Москвы

Жильцы столичного небоскреба «Триумф-Палас» приняли прорыв трубы за пожар. Однако прибывшие на вызов сотрудники МЧС не обнаружили возгорания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Жильцы элитного дома рассказали о задымлении на одном из верхних этажей. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, лифты были залиты водой.

Из-за срабатывания пожарной сигнализации сотрудники МЧС прибыли по адресу: Чапаевский переулок, д. 3. По прибытии пожарных признаков загорания и задымления не обнаружено. Информации о пострадавших не поступало.

По словам одного из жильцов небоскреба, на шестом этаже дома произошел прорыв трубы. Жители дома могли принять пар от горячей воды за возгорание. В результате аварии на системе горячего водоснабжения оказались затоплены лифты и холлы.

В настоящее время коммунальщики устраняют прорыв. В ближайшее время мастера начнут откачку воды из шахт и просушку оборудования.

