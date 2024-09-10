Жильцов из поврежденного при атаке БПЛА дома в Раменском разместят в гостинице

Замглавы администрации Раменского округа по вопросам ЖКХ Владимир Векленко встретился с владельцами квартир, которые были повреждены в результате атаки украинских беспилотников.

Собственников имущества в доме в Спортивном проезде разделили на две группы. Владельцев квартир с 1 по 6 этаж запустили в помещения, чтобы они взяли документы и нужные вещи. Они вошли в здание первыми, поскольку их жилье пострадало в ходе атаки БПЛА меньше всего.

Во вторую группу попали собственники квартир от 6 этажа и выше. Их пока не пускают домой, поскольку сотрудники правоохранительных органов проводят там расследование. Именно эта жилплощадь получила наибольший урон во время удара украинских беспилотников.

Сотрудники управляющей компании выписали акт о состоянии жилья. Людей, чьи квартиры получили повреждения из-за атаки БПЛА, на время отправят в отель. Согласно предварительным подсчетам, на ремонт многоквартирного дома может потребоваться примерно 2 месяца.

Когда правоохранители закончат проводить следственные действия, спецкомиссия оценит нанесенный ущерб.

Владельцы автомобилей перепарковали машины из опасной зоны. Ущерб, который был нанесен транспорту, будут оценивать страховые компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.