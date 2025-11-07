Жестоко убитый «друг Дурова» перед смертью искал 200 тыс долларов

Незадолго до трагической смерти криптобизнесмен Роман Новак отчаянно нуждался в значительной денежной сумме. Подтверждением этому служит попавший в распоряжение РЕН ТВ снимок экрана его переписки, в которой он просил 200 тысяч долларов.

В переписке Новак сообщает о своем затруднительном положении, утверждая, что «застрял на границе с Оманом в горах» и ему срочно требуется перевести 200 тысяч долларов в качестве оплаты за некую «услугу».

Позднее стало известно, что Новака похитили, затем убили вместе с женой Анной на территории ОАЭ.

Ранее, 7 ноября, в Санкт-Петербурге трое подозреваемых по данному делу были помещены под стражу до 28 декабря.

Роман Новак ранее неоднократно попадал в СМИ и отчеты правоохранительных органов. В частности, сообщалось, что он скрылся с 500 миллионами долларов, полученными от инвесторов на развитие своего бизнеса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.