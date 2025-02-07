Жесткое видео: москвич избил инспектора транспортной безопасности в электричке

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Мужчина 50 раз ударил инспектора транспортной безопасности в поезде в Москве

Пьяный мужчина 50 раз ударил в голову инспектора транспортной безопасности в электричке на ж/д станции в Москве. Произошедшее попало на видео, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 6 февраля. Электропоезд прибыл на конечную станцию, но пьяный мужчина не захотел покидать вагон.

Инспектор транспортной безопасности потребовал от пассажира покинуть электричку. В ответ на это неадекват нанес инспектору 50 ударов по голове. Пострадавшего госпитализировали.

Мужчину, избившего инспектора, задержали сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Также они хотят обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

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