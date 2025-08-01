Жесткий удар: пара врезалась на самокате в столб в Петербурге

Два человека пострадали, врезавшись в столб на самокате в Петербурге

В Санкт-Петербурге парень и девушка в нарушение правил ехали вдвоем на одном самокате и не заметили столб. Он врезались в него и получили серьезные травмы, сообщает Baza .

Инцидент произошел на улице Белы Куна. Кадры с места ДТП попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, что молодые люди ехали на одном самокате по дороге. Девушка стояла спереди, парень — сзади.

В какой-то момент молодые люди не заметили столб. Он и врезались прямо в него. Послышался звук удара, пара вместе с СИМ упала на асфальт.

Прохожие подбежали к молодым людям, чтобы помочь. Девушка не получила сильных травм , но ее спутник ударился головой об асфальт. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Томске рэперу Teaky сломали висок из-за езды на электросамокате. Двум пешеходам-мужчинам не понравилось, что музыкант ехал на СИМ, и они ударили его.