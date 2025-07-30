В Томске рэпету Teaky сломали висок из-за езды на электросамокате

Рэпер Тимур Тонготоров, более известный как Teaky, 26 июля решил прокатиться на электросамокате в Томске, но в итоге попал в больницу с переломом височной кости. Двум пешеходам-мужчинам не понравилось, что музыкант ехал на самокате, и один из них ударил его в висок, после чего тот упал на землю без сознания, сообщает Baza .

Предварительно известно, что конфликт возник, когда музыкант, передвигаясь на электросамокате по тротуару, встретил на своем пути двух мужчин и девушку с коляской. Тонготоров решил не спешиваться с транспортного средства, надеясь просто объехать прохожих. Однако мужчины преградили ему дорогу и начали выражать недовольство. Несмотря на попытки музыканта урегулировать ситуацию мирным путем, словесная перепалка переросла в драку.

В результате драки рэпер получил серьезную травму — проломленный висок. Примечательно, что установить личности нападавших удалось благодаря жетону, который пострадавший успел сорвать во время потасовки.

Медперсонал выявил у пострадавшего серьезные повреждения: травму головы, кровоизлияние, височный перелом и повреждение глазного яблока. В настоящее время он проходит лечение в больнице. По словам рэпера, он потерял сознание во время инцидента и пришел в себя только в больнице. Свидетели происшествия отметили, что нападавшие покинули место происшествия, не вызвав экстренные службы.

Придя в сознание, Teaky вспомнил важную деталь — во время драки ему удалось сорвать жетон с одного из нападавших. Эту улику он передал следователю, который проводил опрос в больнице. Благодаря этой информации правоохранительные органы быстро установили личности нападавших. Выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности, а второй оказался военнослужащим.