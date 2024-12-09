Жесткие кадры: рабочий упал с 50-метровой высоты при обвале балок в Подмосковье

В подмосковном Красногорске произошло обрушение конструкций горнолыжного комплекса «СнежКом». В результате случившегося погиб рабочий — он упал вместе с балками примерно с 50-метровой высоты, сообщает «112» .

После обрушения конструкций, снятого на видео, рабочие вызвали скорую помощь. Несмотря на это, спасти пострадавшего сотрудника не удалось — он погиб.

«СнежКом» сносят уже более 2-х лет. Сегодня там тоже проводились работы.

Тем временем на востоке Москвы загорелись малярный цех и покрасочная камера, находящиеся в здании на улице Буракова. Спасатели заняты ликвидацией возгорания, информации о наличии пострадавших пока не поступало.