Жесткие кадры: рабочие пытаются откопать человека, накрытого ж/д краном в Москве

В Сети появились кадры, на которых рабочие пытаются откопать сотрудника, которого накрыло стрелой ж/д крана во время схода с рельсов ремонтно-восстановительного состава в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео рабочие лопатами копают песок, пытаясь спасти человека, которого накрыло стрелой. Его состояние неизвестно. Еще двоих пострадавших неподалеку осматривают медики.

Появилось и фото с места происшествия. На нем видно, что территорию оцепили красно-белой лентой. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Сход с рельсов произошел около станции Рассудово на Киевском направлении МЖД. Три вагона опрокинулись на бок, причем один из них был с краном-стрелой — именно он и придавил человека, которого пока не могут деблокировать.