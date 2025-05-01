Жесткая массовая драка произошла на матче плей-офф НМХЛ в Саратове

Жесткая массовая драка произошла на матче плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между хоккеистами местного «Кристалла» и подмосковного «Гранита», сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как один из игроков гостей толкает вратаря, чем провоцирует команду хозяев. Затем со скамейки запасных на лед выезжают хоккеисты обеих команд и начинается массовая драка.

В массовой драке приняли участие почти все игроки обеих команд. Также произошел конфликт и между фанатами на трибунах.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности.

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