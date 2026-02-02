Жертвами ДТП в Красноярском крае стали пятеро абитуриентов института ГУ ФСИН

Пятеро абитуриентов института ГУ ФСИН погибли и еще шестеро пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Красноярском крае. Подростки ехали на врачебную комиссию для поступления, сообщает Baza .

Смертельная авария произошла в понедельник вечером на трассе Р-255 «Сибирь». Прицеп с модульным домом отсоединился от грузовика и на встречной полосе столкнулся со служебной машиной ГУ ФСИН, в которой находились 13 человек. В результате ДТП погибли 1 взрослый и пятеро детей в возрасте 16–17 лет.

Кроме того, при столкновении пострадали шестеро подростков — двое доставлены в больницы в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

На место трагедии направлена бригада санавиации Красноярского края.

