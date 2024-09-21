Женщины заблокировали дорогу у одесского военкомата

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В Одессе у военкомата женщины не дают вывезти мужчин

Женщины перекрыли выезд из военкомата в Одессе, пишет газета « Известия » со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Жительницы Одессы перекрыли дорогу и не давали выехать автобусу с мужчинами.

Их видимо, не обследовали медики и собираются отправить на фронт.

«В этом территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) незаконно удерживают мужчин в автобусе, собираясь их вывозить без прохождения военно-врачебной комиссии», — указано в публикации.

Ранее в Одессе женщина силой не позволила украинским военным увезти своего мужа.