Женщины заблокировали дорогу у одесского военкомата
В Одессе у военкомата женщины не дают вывезти мужчин
Женщины перекрыли выезд из военкомата в Одессе, пишет газета «Известия» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Жительницы Одессы перекрыли дорогу и не давали выехать автобусу с мужчинами.
Их видимо, не обследовали медики и собираются отправить на фронт.
«В этом территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) незаконно удерживают мужчин в автобусе, собираясь их вывозить без прохождения военно-врачебной комиссии», — указано в публикации.
Ранее в Одессе женщина силой не позволила украинским военным увезти своего мужа.