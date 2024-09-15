«Идите сами воюйте!»: одесситка отбила мужа от военкомов и прогнала их со двора

В Одессе женщина устроила истерику, когда ее мужа пришли забирать сотрудники ТЦК (военкомы), сообщает Life.ru .

Очевидцы записали видео, на котором женщина кричит на весь двор о том, что власть Украины ворует людей.

«Не надо ловить наших мужчин. Идите сами воюйте! Почему вы сами не воюете?» — спрашивала одесситка военкомов.

Также она предупредила сотрудников ТЦК, что с ней лучше не связываться, так как она «неадекватная».

В итоге препираний и криков женщина смогла отбить супруга от военкомов. Еще она проводила машину сотрудников ТЦК до выезда со двора дома, убедившись, что они точно уехали.

Кроме того, в СМИ ранее писали, что в Черновцах участились случаи жесткой мобилизации. Так, людей просто заносят в автобус за руки и за ноги, а потом увозят.