Женщину до смерти избили в квартире на юго-западе Москвы
Тело женщины с признаками насилия обнаружили в квартире на юго-западе Москвы
Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в квартире на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
В четверг вечером в квартире многоэтажки на улице Гарибальди нашли труп женщины. На теле погибшей обнаружили множественные телесные повреждения.
По предварительной версии, побои москвичке нанес ее сын. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На месте убийства работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее тело мужчины нашли на заднем сидении «Мерседеса» на северо-востоке Москвы. Предварительно, неизвестный покончил с собой.