Женщину до смерти избили в квартире на юго-западе Москвы

сегодня в 22:12

Тело женщины с признаками насилия обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в квартире на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В четверг вечером в квартире многоэтажки на улице Гарибальди нашли труп женщины. На теле погибшей обнаружили множественные телесные повреждения.

По предварительной версии, побои москвичке нанес ее сын. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте убийства работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее тело мужчины нашли на заднем сидении «Мерседеса» на северо-востоке Москвы. Предварительно, неизвестный покончил с собой.