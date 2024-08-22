Тело мужчины нашли на заднем сидении «Мерседеса» в московском дворе
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Тело мужчина обнаружили на заднем сидении внедорожника, припаркованного во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает SHOT.
Инцидент произошел на улице Декабристов в столичном районе Отрадное. Прохожие заметили, что на заднем сидении автомобиля Mercedes-Benz ML 320 находится бледный мужчина без сознания. На место были вызваны сотрудники полиции и медики.
Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть неизвестного. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.
Правоохранительные органы выяснили, что иномарка принадлежит 52-летней жительнице Москвы. В настоящее время ее допрашивают и устанавливают личность погибшего.
Ранее ефрейтор Росгвардии покончил с собой на станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии.